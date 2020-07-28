В РЖД отреагировали на столкновение поездов в Санкт-Петербурге

28 Июль 2020 2020-07-28T16:52:41+03:00

В ОЖД отреагировали на аварию с поездами. Фото: ГУ МЧС по СПб

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Представители Октябрьской железной дороги - подразделения РЖД, дали комментарий по ситуации со столкновением двух поездов в Санкт-Петербурге. Несмотря на страшные фото, жертв удалось избежать.

- Сегодня, 28 июля 2020 года, в 14:00 (мск) на путях станции «Купчинская» Октябрьской железной дороги произошел сход двух грузовых электровозов и одного порожнего вагона. В результате происшествия пострадавших нет, угрозы экологии нет, - сообщает пресс-служба ОЖД.

Однако позднее пришла обновленная информация от петербургского управления МЧС России, где сообщается об одном пострадавшем. Предварительно, это машинист одного из составов. Его, с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки увезли в больницу.

Еще один человек был осмотрен врачами на месте, у него гипертонический криз.

Учитывая, что столкновение произошло на грузовых путях, на график движения пассажирских поездов оно влияния не оказано.

Сейчас на место пришли восстановительные поезда, идет устранение последствий аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU