2020-07-28T19:35:47+03:00
Общество

Компания Ecolines возобновила автобусные перевозки из Санкт-Петербурга в Ригу

Из Северной столицы в Латвию транспорт будет ездить каждую пятницу в 20:10
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Впервые во время пандемии возобновляются международные перевозки из Санкт-Петербурга в Латвию.Впервые во время пандемии возобновляются международные перевозки из Санкт-Петербурга в Латвию.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Европейский международный пассажирский перевозчик Ecolines впервые во время коронавируса возобновил автобусные маршруты с Латвией. Теперь петербуржцы смогут поехать в Ригу по каждым пятницам. Автобусы будут стартовать в 20:10. В пути транспорт пробудет почти 15 часов. Отправления – как и раньше, с городского автомобильного вокзала №2.

Однако пересечь границу смогут далеко не все.

- Просим обратить ваше внимание на то, что пересечение границы возможно только для соответствующих категорий путешественников. Также по прибытии в Латвию или возвращении в Россию действуют карантинные ограничения, связанные с коронавирусом, - отмечает перевозчик на официальной странице во «Вконтакте».

Напомним, что Финляндия пока не торопится открывать свои границы для россиян. Новые ограничения действуют минимум до 25 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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