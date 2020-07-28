Результаты ЕГЭ-2020 по химии и обществознанию в Санкт-Петербурге: 37 работ написаны на максимальные 100 баллов

28 Июль 2020 2020-07-28T20:15:48+03:00

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На прошлой неделе закончился основной этап сдачи ЕГЭ. Практически все результаты экзаменов уже объявили. Подоспели баллы по химии, которую сдавали 3 400 человек, и обществознанию – его написали свыше 11 000 школьников. Максимальную оценку набрали 24 работы по химии и 13 – по обществознанию.

- Соизмеримо с показателями прошлых лет количество выпускников с высокобалльными результатами. Так, например, каждая шестая работа по химии получила не менее 80 баллов – 16,5%. И это при том, что этот предмет – один из самых сложных в школьной программе, - отметили в комитете по образованию.

Сейчас в Северной столице 615 работ написано на 100 баллов. Это на 52 больше, чем за всю кампанию прошлого года с учетом результатов основного и дополнительного периодов. Получить максимум сразу по двум предметам сумели 44 участника. Об одном из них «Комсомолка» уже писала. Сдать три испытания на все 300 получилось пока у двоих.

Уже на этой неделе станет известно, как петербургские выпускники справились с заданиями по биологии и иностранным языкам. Результаты резервных дней объявят до 3 августа. А с 3 по 8 августа пройдет дополнительный период. Он проводится для тех, кто не смог по уважительной причине присутствовать на ЕГЭ в минувшие четыре недели.

За пять экзаменационных дней участники ЕГЭ 2020 написали уже 615

ИСТОЧНИК KP.RU