2020-07-28T22:30:28+03:00
Происшествия

Давление воздуха разнесло стену станции «Водоканала» в Красногвардейском переулке

Из-за избыточного давления воздуха на 50 «квадратах» фасада выбило панели, окна, и водосточную трубу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Стена станции по очистке воздуха "Водоканала" рванула из-за потопа в Санкт-Петербурге. Фото: СОЦСЕТИСтена станции по очистке воздуха "Водоканала" рванула из-за потопа в Санкт-Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ
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В день «тропического» ливня в Санкт-Петербурге модульная станция «Водоканала» из Приморского района практически самоуничтожилась. Все произошло около 16:51 в Красногвардейском переулке, 12. Станция с размерами 10 на 20 метров, предназначенная для очистки воздуха, в какой-то момент не выдержала напора и «рванула». Местные рабочие, слава богу, не пострадали, а вот фасаду дома серьезно досталось.

- На модульной станции «Водоканала» из-за избыточного давления воздуха повредило фасадную стену на площади 50 квадратных метров. В итоге выбило панели, стеклопакеты. Упала водосливная труба. Однако каркас здания не нарушен, пострадавших в инциденте нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Напомним, аварийным бригадам «Водоканала» и спасателям МЧС пришлось попотеть из-за жуткого ливня, прошедшего в Северной столице 28 июля. «Комсомолка» собрала все последствия непогоды в отдельном материале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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