Игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский больше не работает с детьми после обвинений в домогательствах к школьнице
Член интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский решил уйти из комиссии по работе с детьми и молодежью после нескольких обвинениях в домогательствах к школьницам. Информация об этом появилась 28 июля на официальном сайте Международной ассоциации клубов (МАК) ЧГК.
Михаил Скипский решил на время отстраниться от работы с детьми. Фото: mak-chgk.ru/komissii/youth/
Напомним, по словам журналистки Екатерины Арениной, двукратный обладатель «Хрустальной совы» приставал к ней, будучи ее учителем географии. Девушка рассказала, что Скипский якобы трогал ее за ягодицу и давал ей странные пошлые задания. Общественность тут же стала требовать отстранить знатока от работы с несовершеннолетними.
- Михаил Скипский приостановил участие в комиссии по собственному заявлению с 28.07.2020, - сообщается на сайте МАК ЧГК.
Добавим, что знаток работал с детьми и молодежью в качестве члена комиссии с 2014 года.
ИСТОЧНИК KP.RU