Игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский больше не работает с детьми после обвинений в домогательствах к школьнице

28 Июль 2020 2020-07-28T22:00:28+03:00

Член клуба "Что? Где? Когда?", которого обвинили в домогательствах к школьнице, решил выйти из комиссии по работе с детьми. Фото: instagram.com/skipa_pro

Знаток ушел из комиссии по работе с детьми и молодежью по собственному заявлению

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Член интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский решил уйти из комиссии по работе с детьми и молодежью после нескольких обвинениях в домогательствах к школьницам. Информация об этом появилась 28 июля на официальном сайте Международной ассоциации клубов (МАК) ЧГК.

Михаил Скипский решил на время отстраниться от работы с детьми. Фото: mak-chgk.ru/komissii/youth/

Напомним, по словам журналистки Екатерины Арениной, двукратный обладатель «Хрустальной совы» приставал к ней, будучи ее учителем географии. Девушка рассказала, что Скипский якобы трогал ее за ягодицу и давал ей странные пошлые задания. Общественность тут же стала требовать отстранить знатока от работы с несовершеннолетними.

- Михаил Скипский приостановил участие в комиссии по собственному заявлению с 28.07.2020, - сообщается на сайте МАК ЧГК.

Добавим, что знаток работал с детьми и молодежью в качестве члена комиссии с 2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU