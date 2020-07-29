Охранники жестко выволокли девушку из ТЦ «Галерея» из-за отсутствия маски
Петербурженку, зашедшую внутрь «Галереи», жестко выставили вон из-за того, что она вошла внутрь без маски. По крайней мере, так утверждает сама потерпевшая, которая ищет поддержку в соцсетях. Громкий инцидент попал на видео. По словам девушки, с ее стороны не было никаких провокаций, и она купила бы пресловутую маску, если бы не скандал.
Девушка убеждена в виновности охранников и хочет их наказать. Фото: vk.com/spb_today_unpublished
- Я торможу, чтобы найти автомат с масками, как меня хватает за плечо охранник, разворачивает, хватает за запястья. Я кричу: «Руки! Уберите от меня руки! Не трогайте меня». Игнор. Дальше включается камера и меня уже тащит охранник в сторону выхода. Я кричу о помощи в ужасе, люди в ТЦ все стоят без масок, - рассказывает девушка в своем Instagram.
Девушка уверена, что ее избили. Хотя стоит отметить, что на видеозаписи охранники ее не бьют, а только стараются выволочь на улицу. Сама же петербурженка увесисто пинает охранников ногами и пытается вырваться из их «объятий». По итогу конфликта она обратилась в травмпункт, где у нее диагностировали кровоподтеки конечностей и ссадины.
Добавим, что "Галерея", как и другие ТЦ, открылись в Санкт-Петербурге с 27 июля. В числе обязательных условий для посещения торговых центров - как раз ношение маски.
Охранники ТЦ за ноги и за руки выволокли на улицу девушку без маски в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/spb_today_unpublished
ИСТОЧНИК KP.RU