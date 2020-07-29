2020-07-29T09:21:48+03:00
Происшествия

Появилось видео ограбления банка на Васильевском острове в Санкт-Петербурге

Бывший бармен, угрожая работнику, похитил более 1,1 миллиона рублей [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Ограбление банка на Васильевском острове Петербурга попало на видеоОграбление банка на Васильевском острове Петербурга попало на видеоФото: принтскрин видео.
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Во вторник, 28 июля 2020 года, полицейские по горячим следам задержали 29-летнего мужчину, который ограбил банк на Большом проспекте Васильевского острова. Отчаянный преступник вынес из отделения более 1,1 миллиона рублей. На видео попал момент ограбления, а также допрос подозреваемого.

- В чем вас обвиняют? – спрашивает следователь.

- Не знаю, - ответил подозреваемый.

- Крупная денежная сумма при себе есть?

- Конечно. Нашел на улице в сумке, - настоял на своем мужчина.

Налетчик сначала отрицал свою виновность Фото: принтскрин видео.

Налетчик сначала отрицал свою виновностьФото: принтскрин видео.

Однако в конце задержанный добавил, что это пока что не окончательная его версия произошедшего.

Известно, что подозреваемый раньше работал барменом. По его словам, он нуждался в деньгах из-за потери работы. Поэтому отправился в маске в отделение банка, которое находилось по соседству от его места жительства.

Денежные средства в сумме 1 миллион 108 тысяч рублей у подозреваемого изъяты. Возбуждено уголовное дело.

Ограбление банка на Васильеском острове в Санкт-Петербурге 28 июля 2020 года.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

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