Появилось видео ограбления банка на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
Во вторник, 28 июля 2020 года, полицейские по горячим следам задержали 29-летнего мужчину, который ограбил банк на Большом проспекте Васильевского острова. Отчаянный преступник вынес из отделения более 1,1 миллиона рублей. На видео попал момент ограбления, а также допрос подозреваемого.
- В чем вас обвиняют? – спрашивает следователь.
- Не знаю, - ответил подозреваемый.
- Крупная денежная сумма при себе есть?
- Конечно. Нашел на улице в сумке, - настоял на своем мужчина.
Налетчик сначала отрицал свою виновностьФото: принтскрин видео.
Однако в конце задержанный добавил, что это пока что не окончательная его версия произошедшего.
Известно, что подозреваемый раньше работал барменом. По его словам, он нуждался в деньгах из-за потери работы. Поэтому отправился в маске в отделение банка, которое находилось по соседству от его места жительства.
Денежные средства в сумме 1 миллион 108 тысяч рублей у подозреваемого изъяты. Возбуждено уголовное дело.
Ограбление банка на Васильеском острове в Санкт-Петербурге 28 июля 2020 года.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU