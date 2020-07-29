Из-за коронавируса Курбан-байрам в Санкт-Петербурге отметят по особым правилам

29 Июль 2020 2020-07-29T10:11:32+03:00

Курбан-байрам в этом году будут праздновать по особым правилам. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Один из главных мусульманских праздников Курбан-байрам пройдет в этом году в Санкт-Петербурге по особым правилам. Из-за опасности заражения коронавирусом верующих призывают смотреть службу дистанционно. А в самой мечети использовать средства защиты и индивидуальные коврики.

- Верующие смогут молиться на территории мечети, но при условии соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора: соблюдение социальной дистанции, наличии масок, перчаток и отдельного коврика, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на слова Муфтия Санкт-Петербурга и Северо-Запада России Равиля Панчеева.

Людям старше 65 лет и тем, кто страдает от хронических заболеваний, рекомендовано оставаться дома. Для них на интернет-портале Духовного управления мусульман будет организована онлайн-трансляция богослужения.

Напомним, что из-за празднования Курбан-байрама 31 июля на Кронверкском проспекте ограничат движение трамваев.

ИСТОЧНИК KP.RU