Из-за коронавируса Курбан-байрам в Санкт-Петербурге отметят по особым правилам
Один из главных мусульманских праздников Курбан-байрам пройдет в этом году в Санкт-Петербурге по особым правилам. Из-за опасности заражения коронавирусом верующих призывают смотреть службу дистанционно. А в самой мечети использовать средства защиты и индивидуальные коврики.
- Верующие смогут молиться на территории мечети, но при условии соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора: соблюдение социальной дистанции, наличии масок, перчаток и отдельного коврика, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на слова Муфтия Санкт-Петербурга и Северо-Запада России Равиля Панчеева.
Людям старше 65 лет и тем, кто страдает от хронических заболеваний, рекомендовано оставаться дома. Для них на интернет-портале Духовного управления мусульман будет организована онлайн-трансляция богослужения.
Напомним, что из-за празднования Курбан-байрама 31 июля на Кронверкском проспекте ограничат движение трамваев.
ИСТОЧНИК KP.RU