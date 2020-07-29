2020-07-29T11:35:58+03:00
Общество

Новая торговая сеть EuroSPAR появится в Санкт-Петербурге

Первый супермаркет откроется на месте «Лэнда» в «Пассаже»
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге появится новая сеть супермаркетов.В Петербурге появится новая сеть супермаркетов.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Новая торговая сеть продуктовых супермаркетов появится в Санкт-Петербурге. Уже в ближайшее время на Невском проспекте, на месте закрывающегося магазина сети «Лэнд» , появится первый в городе EuroSPAR.

- Компания «СПАР Миддл Волга», которая развивает торговую сеть EuroSPAR, откроет супермаркет в Петербурге. Магазин площадью 2,7 тысячи квадратных метров откроется на цокольном этаже Торгового дома «Пассаж», - пишет РБК.

По словам представителей торгового центра, «Лэнд» закрывается 31 июля, а на его месте начнет работать новый арендатор, который сможет привлечь большой поток посетителей.

- Нам в качестве якорного оператора нужен тот, кто представляет собой быстрорастущую сеть, - отметили в «Пассаже».

В первом магазине кроме продуктов будут представлены и готовые блюда: wok-лапша, стейки, манты, бургеры и т.д. Также супермаркете будет пекарня и кондитерская с зоной кафе.

В дальнейшем владельцы планируют развивать сеть супермаркетов по Петербургу. В России около 200 магазинов EuroSPAR.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Владелец SPAR в Петербурге отказался от перезапуска магазинов в новом году

Заявление на ликвидацию компании уже подано в Федреестр (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Улицу затопило из «фонтана» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
В РЖД рассказали о ситуации на путях после столкновения двух поездов в Санкт-Петербурге
Владелец ТРК «Европолис» Левченко будет судиться с Смольным из-за закрытых фуд-кортов
Таксист припарковал машину на середине моста Александра Невского, спровоцировав ДТП
Ботанический сад начал продавать абонементы на безлимитное посещение
Пьяный петербуржец избил врача и выломал дверь машины скорой помощи
Мотоциклист попал в жесткое ДТП с такси на Большом Сампсониевском проспекте
Парки и скверы Санкт-Петербурга закрыли из-за штормового предупреждения
Женский «Зенит» откроет чемпионат по футболу матчем с ЦСКА
Новая торговая сеть EuroSPAR появится в Санкт-Петербурге
Петербуржца забили на смерть лопатой и молотком в гараже Ленинградской области
Началось строительство дорожного кольца между КАД и Мурино
Движение на Мурманском шоссе полностью перекроют 30 июля
Подростки искупались во время ливня в Фонтанке в центре Санкт-Петербурга
Почти 13 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Из-за коронавируса Курбан-байрам в Санкт-Петербурге отметят по особым правилам
Вандалы разгромили десятки надгробий на Еврейском кладбище в Санкт-Петербурге
Появилось видео ограбления банка на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
Штормовое предупреждение объявлено 29 июля в Санкт-Петербурге и Ленобласти
Огромные бензиновые пятна расплылись по Неве
Окровавленного мужчину нашли на улице в Красносельском районе Санкт-Петербурга