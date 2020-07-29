Новая торговая сеть EuroSPAR появится в Санкт-Петербурге

29 Июль 2020 2020-07-29T11:35:58+03:00

Первый супермаркет откроется на месте «Лэнда» в «Пассаже»

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Новая торговая сеть продуктовых супермаркетов появится в Санкт-Петербурге. Уже в ближайшее время на Невском проспекте, на месте закрывающегося магазина сети «Лэнд» , появится первый в городе EuroSPAR.

- Компания «СПАР Миддл Волга», которая развивает торговую сеть EuroSPAR, откроет супермаркет в Петербурге. Магазин площадью 2,7 тысячи квадратных метров откроется на цокольном этаже Торгового дома «Пассаж», - пишет РБК.

По словам представителей торгового центра, «Лэнд» закрывается 31 июля, а на его месте начнет работать новый арендатор, который сможет привлечь большой поток посетителей.

- Нам в качестве якорного оператора нужен тот, кто представляет собой быстрорастущую сеть, - отметили в «Пассаже».

В первом магазине кроме продуктов будут представлены и готовые блюда: wok-лапша, стейки, манты, бургеры и т.д. Также супермаркете будет пекарня и кондитерская с зоной кафе.

В дальнейшем владельцы планируют развивать сеть супермаркетов по Петербургу. В России около 200 магазинов EuroSPAR.

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ИСТОЧНИК KP.RU