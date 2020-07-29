Новая торговая сеть EuroSPAR появится в Санкт-Петербурге
Новая торговая сеть продуктовых супермаркетов появится в Санкт-Петербурге. Уже в ближайшее время на Невском проспекте, на месте закрывающегося магазина сети «Лэнд» , появится первый в городе EuroSPAR.
- Компания «СПАР Миддл Волга», которая развивает торговую сеть EuroSPAR, откроет супермаркет в Петербурге. Магазин площадью 2,7 тысячи квадратных метров откроется на цокольном этаже Торгового дома «Пассаж», - пишет РБК.
По словам представителей торгового центра, «Лэнд» закрывается 31 июля, а на его месте начнет работать новый арендатор, который сможет привлечь большой поток посетителей.
- Нам в качестве якорного оператора нужен тот, кто представляет собой быстрорастущую сеть, - отметили в «Пассаже».
В первом магазине кроме продуктов будут представлены и готовые блюда: wok-лапша, стейки, манты, бургеры и т.д. Также супермаркете будет пекарня и кондитерская с зоной кафе.
В дальнейшем владельцы планируют развивать сеть супермаркетов по Петербургу. В России около 200 магазинов EuroSPAR.
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ИСТОЧНИК KP.RU