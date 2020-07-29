Владелец ТРК «Европолис» Левченко будет судиться с Смольным из-за закрытых фуд-кортов

29 Июль 2020 2020-07-29T13:16:43+03:00

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Владелец нескольких торговых центров и совладелец компании Fort Group Максим Левченко заявил о намерении судиться со Смольным из-за закрытых фуд-кортов. Свое, достаточно резкое обращение, он опубликовал в соцсетях.

- В Петербурге спустя четыре месяца после закрытия на карантин наконец-то заработали торговые центры и рестораны. Все, а не только избранные. Правда, ТЦ открылись в усеченном, кастрированном виде. По-прежнему закрыты не только кинотеатры и развлекательные зоны, но и фуд-корты! -негодует бизнесмен.

Левченко раздражен тем, что Смольный прислушался к советам Роспотребнадзора, а не к бизнес-сообществу.

- Почему фуд-маркеты на продовольственных рынках и большие рестораны работать могут, а гораздо меньшие по площади и разнесенные в пространстве точки общепита на фуд-кортах –– нет? - отмечает коммерсант.

Чтобы не «просить униженно» очередной раз, владелец ТРК «Европолис» подает в суд на Смольный, требуя отменить действие антикоронавирусного постановления.

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ИСТОЧНИК KP.RU