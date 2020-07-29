Из-за Курбан-байрама у метро «Горьковская» перекроют движение

29 Июль 2020 2020-07-29T16:47:55+03:00

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31 июля в Петроградском районе Санкт-Петербурга будет ограничено движение. Причиной этого станет мусульманский праздник Курбан-байрам и торжественное богослужение в Соборной мечети.

- В связи с проведением религиозного мероприятия, 31 июля с 04.00 до 05.45 движение транспортных средств по Кронверкскому проспекту от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта, Крестьянскому и Конному переулкам будет прекращено, - сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Отметим, что из-за неблагоприятной эпидситуации в Духовном управлении мусульман Северо-Запада России уже попросили верующих по возможности провести праздник дома. Для них на сайте управления будет организована трансляция праздничной службы.

А тем, кто придет в мечеть, необходимо иметь маски, перчатки и индивидуальный молитвенный коврик.

ИСТОЧНИК KP.RU