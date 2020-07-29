2020-07-29T16:47:55+03:00
Общество

Из-за Курбан-байрама у метро «Горьковская» перекроют движение

Ограничения будут действовать утром 31 июля
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Возле соборной мечети утром 31 июля перекроют движение.Возле соборной мечети утром 31 июля перекроют движение.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

31 июля в Петроградском районе Санкт-Петербурга будет ограничено движение. Причиной этого станет мусульманский праздник Курбан-байрам и торжественное богослужение в Соборной мечети.

- В связи с проведением религиозного мероприятия, 31 июля с 04.00 до 05.45 движение транспортных средств по Кронверкскому проспекту от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта, Крестьянскому и Конному переулкам будет прекращено, - сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Отметим, что из-за неблагоприятной эпидситуации в Духовном управлении мусульман Северо-Запада России уже попросили верующих по возможности провести праздник дома. Для них на сайте управления будет организована трансляция праздничной службы.

А тем, кто придет в мечеть, необходимо иметь маски, перчатки и индивидуальный молитвенный коврик.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дешевые билеты на поезда из Санкт-Петербурга в Москву будут доступны до конца лета
Присяжные признали виновным в организации заказного убийства бывшего начальника стройки «Крестов»
В Ленинградской области стартовал конкурс на лучшее поздравление региона с днем рождения
В Эрмитаже с августа удвоят число сеансов для посетителей
Из-за Курбан-байрама у метро «Горьковская» перекроют движение
Приморский проспект встал в «мертвую» пробку из-за тройного ДТП 29 июля
Нефтяные пятна с Невы очистили в Санкт-Петербурге
Легальные места для граффити появятся в Санкт-Петербурге
Воришки обчистили контейнер для гуманитарной помощи малоимущим в Мурино
Продажи новых машин в Санкт-Петербурге рухнули на 27%
За смерть завотделением от коронавируса 31-ю больницу оштрафовали на 200 тысяч рублей
Фонтан на центральной усадьбе в Шушарах восстановили
Петербуржцы заметили «парящий» небоскреб «Лахта-Центра»
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге и Ленобласти 29 июля
Повышенная готовность объявлена из-за ливня 29 июля в Санкт-Петербурге
Улицу затопило из «фонтана» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге