Из-за Курбан-байрама у метро «Горьковская» перекроют движение
31 июля в Петроградском районе Санкт-Петербурга будет ограничено движение. Причиной этого станет мусульманский праздник Курбан-байрам и торжественное богослужение в Соборной мечети.
- В связи с проведением религиозного мероприятия, 31 июля с 04.00 до 05.45 движение транспортных средств по Кронверкскому проспекту от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта, Крестьянскому и Конному переулкам будет прекращено, - сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
Отметим, что из-за неблагоприятной эпидситуации в Духовном управлении мусульман Северо-Запада России уже попросили верующих по возможности провести праздник дома. Для них на сайте управления будет организована трансляция праздничной службы.
А тем, кто придет в мечеть, необходимо иметь маски, перчатки и индивидуальный молитвенный коврик.
ИСТОЧНИК KP.RU