Присяжные признали виновным в организации заказного убийства бывшего начальника стройки «Крестов»

Бывшего замначальника УФСИН признали виновным в организации заказного убийства. Фото: "КП" Архив

Присяжные заседатели признали виновным в организации заказного убийства бывшего замначальника петербургского Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) Сергея Мойсеенко, руководившего стройкой «Крестов-2». Такой же вердикт услышал и еще один фигурант дела, давший пистолет киллеру.

- Установлено, что в конце 2016 года Мойсеенко предложил Сабиру Садыкову совершить убийство его подчиненного по службе – начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства, с целью сокрытия преступлений коррупционного характера, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Отметим, что Садыков был ранее судимым рецидивистом, который, тем не менее, водил дружбу с Мойсеенко и поставлял на стройплощадку «Крестов» рабочих. Третьим участником дела был Игорь Захаров, «мотавший» с Садыковым срок. Именно он по просьбе Садыкова нашел пистолет и дал его приятелю.

Киллером стал сам Садыков, позднее пошедший на сделку со следствием и получивший девять лет тюрьмы.

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