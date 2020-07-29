Дешевые билеты на поезда из Санкт-Петербурга в Москву будут доступны до конца лета

29 Июль 2020 2020-07-29T18:02:17+03:00

До конца лета из Петербурга в Москву можно будет уехать за 99 рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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До конца лета жители Санкт-Петербурга и Москвы смогут недорого съездить друг другу в гости на поезде. Российские железные дороги объявили о распродаже билетов на отдельные места в купейных поездах.

- До 31 августа билеты на верхние места в купейные вагоны двухэтажных поездов № 28 и № 29 курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом можно купить от 999 рублей. Акция действует на поезда отправлением с 29 июля по 31 августа 2020 года, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Купить «уцененные» билеты можно в мобильном приложении, на сайте РЖД или в кассах. При этом число билетов ограничено и они не суммируются с другими акциями или скидками.

Напомним, что с 25 июля из Петербурга возобновляется движение поездов по курортным направлениям. Из Северной столицы можно будет уехать в Кисловодск, Анапу, Ейск и Имеретинский курорт Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU