Петербуржцам устроят усиленную иммунизацию перед осенним приходом ОРВИ

29 Июль 2020 2020-07-29T19:04:00+03:00

Почти три миллиона петербуржцев привьют от гриппа. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Власти Санкт-Петербурга намерены провести усиленную иммунизацию населения перед осенним ростом заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ). Всего привить от гриппа планируют почти три миллиона горожан.

- В соответствии с национальным календарем прививок от гриппа планируется привить 2 800 000 человек, в том числе 488 000 детей. Особое внимание уделяется иммунизации беременных и пациентов из групп риска, - сообщает пресс-служба Смольного.

Об этом, на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Глава города отметил, что президент дал поручение учесть риски сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также возможное обострение ситуации с коронавирусом. Для этого в городе будут развернуты дополнительные койки в инфекционных отделениях больниц.

Прививки от гриппа традиционно будут бесплатно делать в поликлиниках, а также в передвижных пунктах у метро и крупных торговых центров.

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ИСТОЧНИК KP.RU