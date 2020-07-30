«Зенит» оштрафовали на 150 тысяч рублей по итогам финала Кубка России

30 Июль 2020 2020-07-30T00:02:41+03:00

"Зенит" оштрафовали на 150 тысяч рублей после финала Кубка России с "Химками". Фото: Артем КИЛЬКИН

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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Зенит» на 150 тысяч рублей по итогам финального матча Кубка России с «Химками». Причин такого решения несколько. Первая – клуб почему-то нарушил регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матча. За это с сине-бело-голубых потребовали 50 тысяч рублей. Вторая причина – некультурное поведение фанатского сектора.

- За скандирование зрителями оскорбительных выражений принято решение оштрафовать ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на 100 000 (Сто тысяч) рублей, - передают итоги заседания КДК в пресс-службе РФС.

Напомним, «Зенит» обыграл «Химки» с минимальным счетом 1:0 и оформил «золотой дубль» из Кубка России и чемпионства в РПЛ. Во время последнего празднования бывший капитан команды Бранислав Иванович даже уронил хрустальный трофей на газон, и тот разбился.

ИСТОЧНИК KP.RU