2020-07-30T01:27:14+03:00
Происшествия

Папа не довез сына: Появилось видео лобового ДТП в Ленобласти, в котором погиб годовалый ребенок

Судя по записи, «Митсубиси» по неизвестной причине вылетел на встречную полосу [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Сети опубликовали видео жуткой аварии, в которой погиб годовалый ребенок в Ленобласти. Фото: vk.com/dorinspbВ Сети опубликовали видео жуткой аварии, в которой погиб годовалый ребенок в Ленобласти. Фото: vk.com/dorinspb
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В сообществе «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» появились подробности жуткого лобового ДТП в Ленобласти, в котором погиб годовалый ребенок. Судя по видеозаписи, опубликованной в группе, «Митсубиси» по неизвестной причине вылетел на встречную полосу и врезался в микроавтобус «Мерседес». Последствия, к сожалению, трагичны.

- Папа не довез сына. Когда водитель везет кого-то, кроме себя, то ответственность возрастает в разы, тем более, когда на борту дети. А гнать по мокрой дороге на зимней резине… - пишет «Дорожный инспектор» о произошедшем со ссылкой на источник в ГИБДД.

Малыш хоть и был пристегнут в детском кресле, но от травм скончался в карете скорой помощи. Его 31-летний отец, водитель легковушки, в результате аварии получил тяжелый вред здоровья. Мужчину вместе с еще одной пассажиркой госпитализировали в больницу. Известно, что водительский стаж отца составляет 13 лет.

Видео момента лобового ДТП в Ленобласти, в котором погиб годовалый мальчик.Видео: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU

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