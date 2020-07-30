2020-07-30T10:29:28+03:00
Происшествия

Причина смерти Энди Картрайта: Участник Versus Battle мог умереть от передозировки наркотиков

По предварительной версии расследования, причиной смерти рэп-исполнителя Энди Картрайта, расчлененное тело которого найдено в квартире одного из домов в Санкт-Петербурге стала передозировка запрещенных препаратов
Петр КИБЕР
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Тело рэпера расчленила его жена. Фото: youtube.com/channel/versusbattleruТело рэпера расчленила его жена. Фото: youtube.com/channel/versusbattleru
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Названа предварительная причина смерти участника Versus Battle Энди Картрайта, о гибели которого стало известно утром 30 июля. О том, что рэп-исполнитель умер несколько дней назад квартире на Невском в Санкт-Петербурге, полицейским через адвоката сообщила его жена.

- 29 июля в 21:53 в дежурную часть через 112 от адвоката петербургской коллегии адвокатов поступило сообщение о том, что к ней обратилась ее знакомая с информацией о том, что четыре дня назад, предположительно от передозировки наркотиков, умер ее муж, - сообщает источник «КП».

Но самое жуткое было не это. Приятельница женщины-адвоката заявила, что расчленила тело своего умершего мужа, расфасовала его по пакетам, часть которых сложила в холодильник. И теперь не знает, что делать с останками.

Прилетевшие на адрес оперативники действительно нашли останки 30-летнего мужчины, а также ножи, пилу, таз и разделочную доску. Жену умершего музыканта задержали, она дает показания. Женщина уже заявила, что не хотела «бесславной» смерти для мужа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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