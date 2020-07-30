30 Июль 2020 2020-07-30T11:17:20+03:00

Но сделать это можно только по записи

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С 3 августа визовый центр Финляндии в Санкт-Петербурге начнет выдавать готовые паспорта с визами заявителям. Для личного визита надо будет записаться через колл-центр и выбрать время посещения. Ранее получить документы можно было только по платной курьерской доставке.

- Визовый центр будет работать только три дня в неделю по понедельникам, вторникам и средам с 10 до 14 часов - говорится в сообщении на сайте центра.

При этом заявителям на финский шенген будут выдавать те паспорта, которые были отданы на оформление еще весной, до начала карантинных ограничений. А вот приема документов на выдачу новых виз по-прежнему нет.

Напомним, что Финляндия продлила закрытие границ с Россией минимум до 25 августа. В настоящее время въехать в Суоми могут только те граждане РФ, у которых есть финский вид на жительство, либо студенты финских вузов с началом учебы осенью, а также люди с особыми личными обстоятельствами, требующими личного присутствия.

ИСТОЧНИК KP.RU