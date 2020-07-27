2020-07-27T13:08:43+03:00
Общество

Финляндия останется закрытой для петербуржцев до 25 августа

Ранее были надежды на возобновление турпоездок с 11 августа, но они не оправдались
Петр КИБЕР
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Генконсульство Финляндии объявило о закрытии границ до 25 августаГенконсульство Финляндии объявило о закрытии границ до 25 августаФото: Олег ЗОЛОТО
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Генеральное консульство Финляндии разочаровало множество петербуржцев и жителей Ленинградской области. Утром 27 июля дипведомство объявило, что режим закрытых границ продлевается почти до конца августа.

- Правительство Финляндии приняло решение о частичном продолжении контроля на внутренних границах, а также о сохранении ограничений на внешней границе до 25 августа 2020 года, - сообщает Генконсульство на своей станице ВКонтакте.

Впрочем, это не окончательная дата. Новое рассмотрение вопроса об открытии границ состоится примерно через две недели. Для того, чтобы турпоездки разрешили для всех, страна, с которой перекрыты границы, должна иметь уровень заболеваемости ниже 8 человек на 100 тысяч населения в течение 14 дней.

В России этот уровень держится существенно ниже, однако пока рубежи Суоми остаются на замке. Напомним, что в прошлый раз финское правительство продлило режим до 11 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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