2020-07-30T11:49:03+03:00
Общество

Депутат Госдумы предложил запретить писать об убийствах после волны расчленений в Санкт-Петербурге

Милонов заявил, что такие дела должны проходить под грифом «секретно»
Лилия КОЗЛОВА
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Милонов предложил запретить СМИ писать об убийствах после волны расчленений в ПетербургеМилонов предложил запретить СМИ писать об убийствах после волны расчленений в ПетербургеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил запретить СМИ писать подробности о страшных убийствах. Это связано с «волной расчленений», которая произошла в Санкт-Петербурге. Так, утром 30 июля 2020 года, стало известно, что рэпер Энди Картрайт умер от передозировки наркотиков, а его жена решила расчленить тело, чтобы спрятать его.

- Я не считаю необходимым публике смаковать подробности таких убийств. Вы посмотрите на все эти случаи, когда происходят убийства в особо жестокой форме. У нас же СМИ распространяют не просто подробности, а детали – какую ногу он отрезал первой. Безусловно это не нужно обществу, - приводят слова Милонова «Невские новости».

Депутат уверен, что такие дела должны проходить под грифом «секретно», а в СМИ нельзя освещать подробности произошедшего, чтобы люди с неустойчивой психикой не брали пример и не совершали жестоких убийств.

Напомним, что сейчас жена рэпера арестована. Проводится проверка и выясняются причины смерти музыканта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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