2020-07-30T11:51:31+03:00
Спорт

Фото игровой формы «Зенита» на новый сезон появилось в Сети

Снимки опубликовал инсайдерский портал Footy Headlines
Петр КИБЕР
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В новом сезоне Артем Дзюба не только останется в "Зените", но и будет играть в новой форме. С воротничками.В новом сезоне Артем Дзюба не только останется в "Зените", но и будет играть в новой форме. С воротничками.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Сети появились снимки новой игровой формы петербургского «Зенита» на сезон 2020/21. Фотографии домашнего и гостевого комплекта опубликовал спортивный инсайдерский портал Footy Headlines.

- Снимки новой формы «Зенита» сезона 2020/21 в домашнем и гостевом варианте, выполненные Nike для Российской Премьер-лиги, - сообщает Footy Headlines.

На фотографиях видно, что форма сильно отличается от нынешнего варианта. В домашней, синей форме, дизайнеры отказались от рисунка треугольниками, который отсылает к зенитовской «стрелке». Теперь это полосы от синего до голубого оттенка.

Гостевой комплект стал просто белым. Но самое значимое отличие - воротничок на манер рубашки-поло.

Впрочем, официального подтверждения того, что именно в такой форме в новом сезоне будет играть «Зенит», пока что нет.

Напомним, что 30 июля стало известно о продлении клубом контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

Спортивные инсайдеры опубликовали снимки новой игровой формы "Зенита". Фото: footyheadlines.com

Спортивные инсайдеры опубликовали снимки новой игровой формы "Зенита". Фото: footyheadlines.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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Фото игровой формы «Зенита» на новый сезон появилось в Сети
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