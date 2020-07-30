Артем Дзюба подписал новый контракт с «Зенитом»

Артем Дзюба подписал новый контракт с петербургским «Зенитом». О соглашении, которое рассчитано на три года, было объявлено 30 июля. Контракт подписан по схеме «2+1». Сам нападающий уже объяснил, что думает по этому поводу.

- Я чувствую радость. И облегчение, потому что это наконец произошло. Мы долго к этому шли, и теперь я рад продолжить выступать за этот прекрасный клуб. Для меня большая честь остаться здесь. Надеюсь, что мы выиграем новые трофеи вместе с «Зенитом», - приводит слова футболиста пресс-служба петербургского клуба.

Сам Артем отметил, что он рад задержаться в Петербурге еще на три года, где москвич по рождению живет уже пять лет.

- Раньше мне город не нравился, казался серым. Но за все это время я понял, насколько он прекрасен. Этот город ни на что не похож, и мне очень близка по духу его атмосфера — везде львы, очень красиво, - заявил Дзюба, отметив, что влюблен в Санкт-Петербург.

Впрочем, пока футболист наслаждается последними днями отпуска и отдыхает за городом с семьей в короткое межсезонье. Уже 7 августа Артем выйдет на поле в матче Суперкубка России, в котором сыграют «Зенит» и московский «Локомотив».

А с 8 августа начинается новый розыгрыш Российской Премьер-лиги. В первом туре сине-бело-голубые встретятся с волгоградским «Ротором».

Напомним, что 29 июля было объявлено о том, что «Зенит» покидают сразу три игрока основного состава. Это Олег Шатов и Игорь Смольников, отыгравшие в Петербурге по семь лет, а также капитан команды Бранислав Иванович.

Сербский защитник собирается перейти в английский «Эвертон», а Шатов со Смольниковым отправятся в казанский «Рубин» и ФК «Краснодар» соответственно.

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