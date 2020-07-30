2020-07-30T11:25:54+03:00
Спорт

Артем Дзюба подписал новый контракт с «Зенитом»

О соглашении объявлено 30 июля
Петр КИБЕР
Поделиться:
"Зенит" подписал новый контракт с Артемом Дзюбой."Зенит" подписал новый контракт с Артемом Дзюбой.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Артем Дзюба подписал новый контракт с петербургским «Зенитом». О соглашении, которое рассчитано на три года, было объявлено 30 июля. Контракт подписан по схеме «2+1». Сам нападающий уже объяснил, что думает по этому поводу.

- Я чувствую радость. И облегчение, потому что это наконец произошло. Мы долго к этому шли, и теперь я рад продолжить выступать за этот прекрасный клуб. Для меня большая честь остаться здесь. Надеюсь, что мы выиграем новые трофеи вместе с «Зенитом», - приводит слова футболиста пресс-служба петербургского клуба.

Сам Артем отметил, что он рад задержаться в Петербурге еще на три года, где москвич по рождению живет уже пять лет.

- Раньше мне город не нравился, казался серым. Но за все это время я понял, насколько он прекрасен. Этот город ни на что не похож, и мне очень близка по духу его атмосфера — везде львы, очень красиво, - заявил Дзюба, отметив, что влюблен в Санкт-Петербург.

Впрочем, пока футболист наслаждается последними днями отпуска и отдыхает за городом с семьей в короткое межсезонье. Уже 7 августа Артем выйдет на поле в матче Суперкубка России, в котором сыграют «Зенит» и московский «Локомотив».

А с 8 августа начинается новый розыгрыш Российской Премьер-лиги. В первом туре сине-бело-голубые встретятся с волгоградским «Ротором».

Напомним, что 29 июля было объявлено о том, что «Зенит» покидают сразу три игрока основного состава. Это Олег Шатов и Игорь Смольников, отыгравшие в Петербурге по семь лет, а также капитан команды Бранислав Иванович.

Сербский защитник собирается перейти в английский «Эвертон», а Шатов со Смольниковым отправятся в казанский «Рубин» и ФК «Краснодар» соответственно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бежал от войны, стал звездой в Англии: Что известно о новом игроке «Зенита» Деяне Ловрене

«Комсомолка» собрала самые интересные факты из биографии хорватского защитника «Зенита» Деяна Ловрена, который займет место Бранислава Ивановича в сезоне 2020/21 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Голову рэпера Энди Картрайта сравнили с фотографией в паспорте для опознания
Дело о смерти участника Versus Battle Энди Картрайта завели по статье «Убийство»
В петербургских школах введут уроки футбола
Петербуржца поощрят за поимку квартирного вора
64 килограмма наркотиков и психотропов изъяли на Северо-Западной таможне
Фото игровой формы «Зенита» на новый сезон появилось в Сети
Депутат Госдумы предложил запретить писать об убийствах после волны расчленений в Санкт-Петербурге
Полиция заинтересовалась женщиной, избившей 11-летнюю девочку на детской площадке в Санкт-Петербурге
С 3 августа визовый центр Финляндии в Санкт-Петербурге начнет выдавать готовые паспорта
Более 15 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Причина смерти Энди Картрайта: Участник Versus Battle мог умереть от передозировки наркотиков
Работника ломбарда разыскивают за кражу ювелирных изделий в Санкт-Петербурге
Трое грабителей напали на водителя авто и угнали вместе с ним машину в Санкт-Петербурге
Жилой дом затопило после ливня 29 июля в Санкт-Петербурге
Взрывы и дым напугали жителей дома на Петергофском шоссе в Санкт-Петербурге
Очередная «Газель» застряла под Мостом глупости в Санкт-Петербурге
Погода на 30 июля в Санкт-Петербурге: Грозы и ливни продолжатся
Закончен ремонт ж/д путей после аварии двух поездов на станции «Купчинская»
Горе-рабочие положили асфальт на тротуарную плитку возле станции «Проспект Большевиков»
Папа не довез сына: Появилось видео лобового ДТП в Ленобласти, в котором погиб годовалый ребенок
Стало известно, какие имена выбрали малышам-суркам в Ленинградском зоопарке
«Зенит» оштрафовали на 150 тысяч рублей по итогам финала Кубка России
Петербурженка подралась с чужим ребенком на детской площадке в Невском районе
Петербуржец нашел «рок-квартал» с рисунками Цоя, Летова и Горшка в поселке под Гатчиной
Годовалый ребенок погиб в лобовом ДТП «Митсубиси» и «Мерседеса» под Выборгом
В СКА назвали фейком сообщение о коронавирусе в команде
«Зенит» назвал время начала матчей за Суперкубок и в первом туре РПЛ
300 нелегальных граффити на фасадах домов нашли в центре Санкт-Петербурга
Названы самые «затонувшие» районы Санкт-Петербурга из-за ливня 29 июля