Комиссия по «авторским барам» начала работу в Санкт-Петербурге
30 июля в Петербурге собралась на первое рабочее заседание комиссия по авторским барам, которая должна решить, каким из заведений можно будет работать и после вступления в силу закона о наливайках.
- Прямо сейчас в Белом зале Мариинского дворца началось первое — установочное — заседание рабочей группы по «авторским барам», - сообщает автор скандального закона депутат Денис Четырбок.
Участие в заседании рабочей группы принимают депутаты петербургского ЗакСа, руководители профильных комитетов правительства Санкт-Петербурга, а также представители от владельцев баров и члены общественных групп.
Напомним, что по новым правилам, с 1 января 2021 года все бары, кафе и т.д., имеющие площадь зала менее 50 квадратных метров и расположенные в жилых домах. лишаются права продавать алкоголь. Для большинства заведений это означает закрытие.
На защиту авторских баров, расположенных в центре города, встали общественники. Теперь судьбу баров решит комиссия.
ИСТОЧНИК KP.RU