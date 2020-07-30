2020-07-30T13:53:50+03:00
Общество

Комиссия по «авторским барам» начала работу в Санкт-Петербурге

Она должна определить, какие из заведений, попавшие под закрытие из-за закона о наливайках, смогут продолжить работу
Петр КИБЕР
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Судьбу авторских баров решит спецкомиссия.Судьбу авторских баров решит спецкомиссия.Фото: Олег ЗОЛОТО
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30 июля в Петербурге собралась на первое рабочее заседание комиссия по авторским барам, которая должна решить, каким из заведений можно будет работать и после вступления в силу закона о наливайках.

- Прямо сейчас в Белом зале Мариинского дворца началось первое — установочное — заседание рабочей группы по «авторским барам», - сообщает автор скандального закона депутат Денис Четырбок.

Участие в заседании рабочей группы принимают депутаты петербургского ЗакСа, руководители профильных комитетов правительства Санкт-Петербурга, а также представители от владельцев баров и члены общественных групп.

Напомним, что по новым правилам, с 1 января 2021 года все бары, кафе и т.д., имеющие площадь зала менее 50 квадратных метров и расположенные в жилых домах. лишаются права продавать алкоголь. Для большинства заведений это означает закрытие.

На защиту авторских баров, расположенных в центре города, встали общественники. Теперь судьбу баров решит комиссия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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