2020-07-30T15:51:02+03:00
Общество

Автобусные рейсы в Таллинн из Санкт-Петербурга возобновятся со 2 августа

Поездки туда и обратно запланированы дважды в неделю
Петр КИБЕР
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Рейсы из Петербурга в Таллинн и обратно будут ходить дважды в неделю. Фото: vk.com/ecolinesnetРейсы из Петербурга в Таллинн и обратно будут ходить дважды в неделю. Фото: vk.com/ecolinesnet
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С воскресенья, 2 августа, возобновляются регулярные автобусные рейсы из Санкт-Петербурга в Таллинн. Поездки в столицу Эстонии будут еженедельными, однако пересечь границу смогут далеко не все путешественники.

- ECOLINES объявляет о возобновлении рейсов Санкт-Петербург - Таллинн и Таллинн - Санкт-Петербург! - сообщает пресс-служба компании-перевозчика.

Первый рейс из города на Неве уйдет уже 2 августа. А согласно расписанию, автобусы будут курсировать до Таллинна дважды в неделю: по пятницам и воскресеньям. Обратные рейсы запланированы на те же дни.

Другой вопрос, что покупка билета не означает возможность попасть за границу.

- Просим обратить Ваше внимание на то, что пересечение границы возможно только для соответствующих категорий путешественников, - отмечают в ECOLINES.

И в странах ЕС, куда входит Эстония, и в России, до сих пор действуют карантинные ограничения. Поэтому пассажиры должны иметь необходимые документы и попадать в категории граждан, которым разрешены заграничные поездки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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