«Лахта Центр» начал служебную проверку после покорения башни руфером

30 Июль 2020 2020-07-30T16:44:52+03:00

Видео того, как молодой скалолаз забирается на 462-метровую башню без страховки, появилась в соцсетях 29 июля

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Служба безопасности «Лахта Центра» начала проверку после того, как на башню комплекса забрался молодой руфер. Видео покорения 462-метровой высотки появилась в соцсетях вечером 29 июля. А 30 числа стали искать тех, кто позволил состояться рекорду.

- В настоящее время по факту инцидента проводится проверка. Комментарии будут предоставлены после выяснения всех обстоятельств, - сухо заявили «Мойке 78» в пресс-службе «Лахта Центра».

Напомним, что покорителем башни стал руфер из Новосибирска. Парня зовут Кирилл и он уже отмечался подобными подвигами в родном городе, но на такую высоту ему подниматься еще не приходилось.

Сам Кирилл опубликовал на канале в YouTUBE пока лишь короткий отрезок видео «залаза», снятого на квадрокоптер. Полную версию съемок обещают показать позднее. От комментариев руфер отказывается, понимая, что такой «подвиг» вряд ли понравится владельцам «Лахта Центра».

Руфер залез на вершину небоскреба "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге .Видео: Youtube / outer area

ИСТОЧНИК KP.RU