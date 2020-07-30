Полиция не дала зарезать двух баранов на стройке в Кудрово
Подписчики сообщества «Жизнь в Кудрово» во «Вконтакте» предотвратили смерть двух баранов на местной стройке. Днем 30 июля один из внимательных жителей города заметил, как трое рабочих ведут куда-то животных. По мнению людей, строители хотели совершить жертвоприношение на Курбан-Байрам. Однако делать это в общественных местах Северной столицы запрещено.
На место приехали две машины полиции. Фото: vk.com/kudrovolife
- Я не знаю, как на это реагировать. Но мне стало не по себе. Стройка по адресу: Столичная, 11, к1, - написала женщина, которая первой увидела баранов.
Женщине подсказали вызвать полицию. Некоторые горожане не поняли возмущений и пошутили, что можно дозвониться до самого Интерпола. Однако большинство комментаторов все же оказались зоозащитниками и приветствовали вмешательство правоохранительных органов. Полиция приехала на стройку к вечеру и спасла барашков, как утверждают очевидцы.
ИСТОЧНИК KP.RU