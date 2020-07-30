2020-07-30T22:38:08+03:00
Происшествия

Официальный доход депутата Коваля в 7 раз меньше взятки, за которую его задержали

Это следует из сведений о доходах членов ЗакСобрания Санкт-Петербурга за 2019 год [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Стал известен официальный доход депутата ЗакСа Санкт-Петербурга Романа Коваля, задержанного за взятку в 15 млн рублей. Фото: assembly.spb.ruСтал известен официальный доход депутата ЗакСа Санкт-Петербурга Романа Коваля, задержанного за взятку в 15 млн рублей. Фото: assembly.spb.ru
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Стало известно, что официальный доход депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Романа Коваля составляет чуть больше 2,2 млн рублей. Напомним, его задержали по подозрению в получении взятки в 15 млн рублей. По уголовной статье парламентарию грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Судя по документу с сайта ЗакСа о доходах за 2019 год, Коваль предстает вполне скромным депутатом.

- Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности: две квартиры, площадью 49,5 и 81,2 кв.м. Еще одна квартира размером в 53,4 кв.м. находится в пользовании. Доход супруги за год – 54 468 рублей, - гласит информация из документа.

Судя по документу, депутат жил практически скромно. Фото: assembly.spb.ru

Судя по документу, депутат жил практически скромно. Фото: assembly.spb.ru

Добавим, что сейчас в квартирах депутата и на месте его работы проходят обыски. Следователи будут настаивать на заключении Коваля под стражу. Вместе с ним судят и его помощника, но по статье за посредничество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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