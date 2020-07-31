2020-07-31T10:26:00+03:00
Происшествия

Мужчина с рыжей бородой убил парня и подстрелил его друга в Кудрово

Полиция выясняет мотив преступления
Лилия КОЗЛОВА
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Жителя Кудрово застрелил в лесу рыжебородый мужчинаЖителя Кудрово застрелил в лесу рыжебородый мужчинаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Полиция Ленинградской области разыскивает неизвестного мужчину с рыжей бородой, убившего человека. В ночь на четверг, 30 июля 2020 года, на номер 112 поступило сообщение от 23-летнего парня, который рассказал о том, что его 24-летний друг ранен. Прибыв на место, правоохранители обнаружили юношу с простреленной рукой, а позже в лесополосе рядом с городом Кудрово труп.

- Во втором часу ночи в лесополосе рядом с улицей Новой был обнаружен труп 23-летнего жителя Кудрово. У второго парня в больнице диагностировали огнестрельное ранение с открытым переломом левой лучевой кости, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Раненный молодой человек рассказал, что он гулял с другом в лесу, когда неизвестный мужчина начал стрелять. Он запомнил приметы нападавшего - это был высокий мужчина 180-185 сантиметров ростом, славянской внешности, на вид лет 40. У него была рыжая борода. Одет в кожаную черную куртку и темно-зеленые штаны.

Сейчас полиция разыскивает стрелявшего. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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