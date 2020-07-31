Нерпа Шлиссик со второго раза вернулся в Ладожское озеро
В пятницу, 31 июля 2020 года, состоялся очередной выпуск питомцев Центра изучения и спасения морских млекопитающих. На попечении в поселке Репино остались нерпята Морозова и малыш Шлиссик, который, как и знаменитый Крошик, не захотел возвращаться в дикую природу и вернулся к людям. На этот раз он все же уплыл в Ладожское озеро.
Как и Крошик, Шлиссику очень понравилось жить с людьми / Фото: Водоканал
- Для того, чтобы лучше отучить Шлиссика от людей, малыша стали содержать его бассейне с нерпой Морозовой, которая была найдена в апреле в поселке имени Морозова. Там детеныши приобретали навыки необходимые для жизни в море, ловили живую рыбу, по несколько дней жили не видя людей, выполняли различные задания, например, прошли марафон по непрерывному плаванию, - рассказали в "Водоканале".
Зоологи наблюдали за местом выпуска и покинули его только когда полностью убедились, что животные окончательно скрылись из вида.
Но нерпы все же вернулись домой, в Ладожское озеро / Фото: Водоканал
Общее число спасенных и возвращенных в дикую природу за 7 лет его существования - более 100 тюленей и нерп.
Нерпа Шлиссик вернулся в дикую природу Ладожского озера.Видео: Водоканал
ИСТОЧНИК KP.RU