Нерпа Шлиссик со второго раза вернулся в Ладожское озеро

31 Июль 2020 2020-07-31T15:27:32+03:00

В первый выпуск малыш не захотел уплывать в дикую природу и присоединился в бассейн к Крошику

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В пятницу, 31 июля 2020 года, состоялся очередной выпуск питомцев Центра изучения и спасения морских млекопитающих. На попечении в поселке Репино остались нерпята Морозова и малыш Шлиссик, который, как и знаменитый Крошик, не захотел возвращаться в дикую природу и вернулся к людям. На этот раз он все же уплыл в Ладожское озеро.

Как и Крошик, Шлиссику очень понравилось жить с людьми / Фото: Водоканал

- Для того, чтобы лучше отучить Шлиссика от людей, малыша стали содержать его бассейне с нерпой Морозовой, которая была найдена в апреле в поселке имени Морозова. Там детеныши приобретали навыки необходимые для жизни в море, ловили живую рыбу, по несколько дней жили не видя людей, выполняли различные задания, например, прошли марафон по непрерывному плаванию, - рассказали в "Водоканале".

Зоологи наблюдали за местом выпуска и покинули его только когда полностью убедились, что животные окончательно скрылись из вида.

Но нерпы все же вернулись домой, в Ладожское озеро / Фото: Водоканал

Общее число спасенных и возвращенных в дикую природу за 7 лет его существования - более 100 тюленей и нерп.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/793703" frameborder="0"></iframe> Нерпа Шлиссик вернулся в дикую природу Ладожского озера.Видео: Водоканал

ИСТОЧНИК KP.RU