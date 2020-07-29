К нерпе Крошику, решившему жить с людьми, впервые подселили друзей

К самой знаменитой нерпе России Крошику наконец-то подселили друзей. Напомним, ластоногий – единственный пациент Центра изучения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, который после реабилитации не захотел жить самостоятельно и вернулся к людям. С тех пор Крош пару лет живет в своем уютном бассейне. И тут – бац! К нему внезапно подселили малышню, которую выхаживали с минувшей аномально теплой зимы. Ластоногий насторожился…

Морозова (слева) и Шлиссик (справа) пытаются хоть как-то подружиться с Крошем. Фото: vk.com/sealrescue

- Мы соединили Кроша с Шлиссиком и самкой Морозовой. Раньше так сделать не удавалось из-за того, что питомцы быстро покидали Центр. Но в этом году у нас есть подзадержавшиеся, и мы решили поэкспериментировать. Крош в первый день немного поволновался – все время выскакивал на берег и тяжело дышал, но потом вспомнил что он человек, успокоился и переселился в отдельный маленький бассейн, - рассказывают сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы.

Примечательно, что малыш Шлиссик может стать побратимом Крошика, поскольку он первая за многое время нерпа, которая тоже не захотела уплывать от людей.

Крошик любит прикидываться человеком и не понимает, почему другие нерпы так на него похожи. Фото: vk.com/sealrescue

- Шлиссик сначала тоже не одобрял свое нахождение в группе и прятался на берегу среди пластиковых емкостей. Но сейчас он к обществу нерп привык и ему даже нравится. Ну а дикая нерпа Морозова чувствует себя отлично, так как «настоящему индейцу….», - делятся зоозащитники.

Сейчас Крошик старается отгородиться от «детского сада» в отдельном маленьком бассейне. Там он старается всячески подчеркивать свою человеческую сущность. А малышей совсем скоро вновь повезут на берег Финский залив, чтобы устроить им финальный выпускной.

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