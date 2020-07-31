Названо, кто сможет уехать на автобусе в Таллинн из Санкт-Петербурга

31 Июль 2020 2020-07-31T16:07:35+03:00

Автобусы в Таллинн пойдут со 2 августа, но пустят в них далеко не каждого. Фото: vk.com/ecolinesnet

Изменить размер текста: A A

О том, что со 2 августа возобновляются автобусные рейсы из Петербурга в Таллинн, стало известно всего пару дней назад. Но оставался вопрос: а кто сможет не только сесть в автобус, но проехать на нем через границу, ведь многие запреты все еще действуют. Ответ на него постарались дать петербургские журналисты.

- Правительство Эстонии объявило, что до 31 августа российских туристов пускать не будут. Страна открыта для эстонских граждан, возвращающихся домой, членов их семей и тех, кто имеет вид на жительство, - пишет «Мойка 78».

Кроме того, через границу пропустят граждан и жителей Евросоюза (за некоторыми исключениями), а также Великобритании и Северной Ирландии, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.

Смогут въехать в Эстонию также обладатели паспортов и вида на жительство Алжира, Грузии, Австралии, Канады, Японии.

Также основанием для пересечения границы станет учеба в эстонском ВУЗе. Но, в любом случае, всех будут проверять на наличие признаков ОРВИ. Больных и подозрительных могут отправить на карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU