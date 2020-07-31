Машина сгорела на скоростной трассе М-11 «Нева» под Санкт-Петербургом

На трассе М-11 сгорела машина. Фото: vk.com/spb_today

Огненное ДТП произошло на скоростной платной трассе Москва-Санкт-Петербург М-11 «Нева». Ехавшие в районе Тосно по шоссе водители видели столб черного дыма. Как оказалось, на одном из направлений полыхал автомобиль.

- Платная трасса Петербург-Москва. За Тосно горит машина, - сообщали очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным, причиной возгорания стало произошедшее ранее ДТП. На данный момент официальной информации от Госавтоинспекции не поступало. О пострадавших при инциденте также ничего неизвестно.

Напомним, что на всей трассе «Нева» действует повышенный скоростной режим в 110 километров в час, который на отдельных участках увеличен до 130 км/ч. При такой скорости путь из одной столицы в другую должен занимать 5,5 часов.

Однако пока автомобилисты жалуются на не до конца развитую инфраструктуру и слабый сигнал сотовой связи вдоль трассы.