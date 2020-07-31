Жирков и Кержаков продлили контракт с «Зенитом»

31 Июль 2020 2020-07-31T17:39:55+03:00

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Еще два игрока «Зенита» продлили контракты с клубом. Вслед за Артемом Дзюбой, заключившим трехлетнее соглашение по схеме 2+1, договоренности с сине-бело-голубыми достигли Юрий Жирков и Михаил Кержаков. Правда, новые контракты у возрастного полузащитника и резервного голкипера не такие долгосрочные.

- Новое соглашение с Юрием Жирковым рассчитано до конца сезона-2020/21, - сообщает пресс-служба «Зенита».

В этом году полузащитнику исполняется 37 лет и есть вероятность, что по окончании будущего сезона Юрий просто закончит карьеру. Напомним, что воспитанник тамбовского «Спартака» и московского ЦСКА присоединился к «Зениту» в январе 2016 ода.

Что касается Михаила Кержакова, то младший брат известного нападающего является воспитанником сине-бело-голубых. В основе «Зенита» он играет не так часто - тренеры предпочитают Лунева. А за спиной еще есть перспективный Васютин. Тем не менее, контракт по схеме 1+1 с голкипером все же подписан.

Соглашение с Михаилом Кержаковым заключено на условиях "1+1". Фото: ФК "Зенит".

ИСТОЧНИК KP.RU