Водолазы наткнулись на древние кирпичи возле фортов Кронштадта

31 Июль 2020 2020-07-31T19:32:01+03:00

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Древние клейменные кирпичи нашли на дне Финского залива возле фортов Кронштадта. Находка попалась на глаза водолазам-археологам, которые сейчас исследуют акваторию возле «Крошлота» и «Императора Александр I». Эту информации «Комсомолке» подтвердил руководитель департамента внешних коммуникаций Андрей Монаков в АНО «Остров фортов».

Известно, что кирпичи примерно XIX века. Исследования будут продолжаться еще долго, поэтому с места пока даже нет каких-либо фотографий, на которых запечатлены артефакты. К тому же археологи надеются найти еще больше реликвий.

- Мы дадим всю информацию по подводным исследованиям 10 августа. И фото и даже видео. Просьба чуток подождать. Будут и комментарии руководителя группы подводных археологов, - сообщил Монаков журналисту «КП-Петербург».

Добавим, что от Кронштадта до форта «Император Александр I» хотят построить канатную дорогу длиной в километр.

ИСТОЧНИК KP.RU