Бизнесмены Санкт-Петербурга получили 5 млрд федеральных субсидий

31 Июль 2020 2020-07-31T19:50:58+03:00

Предприниматели Санкт-Петербурга получили почти 5 млрд рублей федеральных субсидий на помощь во время пандемии коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Поддержкой во время пандемии коронавируса воспользовались почти 80 тысяч предпринимателей

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Смольный отчитался, что предприниматели Санкт-Петербурга получили почти 5 миллиардов субсидий из федерального бюджета. Столь необходимые деньги получили примерно 80 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, которые входят в наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли.

Также предприниматели Северной столицы обращаются и за региональной поддержкой.

- Одна из основных мер поддержки – это льготные займы на сохранение занятости. Например, при сохранении занятости на уровне 90% «тело» кредита полностью гасится за счет государственной субсидии. При сохранении занятости 80% город погасит только половину «тела» кредита, - рассказывают в пресс-службе Смольного.

Напомним, что 30 июля губернатор Александр Беглов подписал очередной пакет мер поддержки бизнесменам, он уже третий по счету. Подробности новых льгот – по ссылке в прошлом материале «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU