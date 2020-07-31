Смерть двух рабочих в колодце в Ленобласти обернулась уголовным делом

31 Июль 2020 2020-07-31T20:25:21+03:00

Следком возбудил уголовное дело после трагической смерти двух рабочих в Ленобласти, которые оказались заживо погребенными в колодце. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Изменить размер текста: A A

Следком возбудил уголовное дело после трагической смерти двух рабочих, которых завалило землей в колодце в Ленобласти. Напомним, мигранты копали глубокую яму на одном из участков в деревне Пигелево. Внезапно стенка колодца обвалилась и мужчины оказались заживо погребенными.

- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления по статье за нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Одному погибшему было 40 лет, второму – 28. По делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств трагедии, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Добавим, что уроженцы Таджикистана копали колодец на участке 36-летней петербурженки. Был ли рядом с ними прораб – неизвестно. Если виновника по делу найдут, то ему грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU