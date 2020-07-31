Смерть двух рабочих в колодце в Ленобласти обернулась уголовным делом
Следком возбудил уголовное дело после трагической смерти двух рабочих, которых завалило землей в колодце в Ленобласти. Напомним, мигранты копали глубокую яму на одном из участков в деревне Пигелево. Внезапно стенка колодца обвалилась и мужчины оказались заживо погребенными.
- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления по статье за нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Одному погибшему было 40 лет, второму – 28. По делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств трагедии, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.
Добавим, что уроженцы Таджикистана копали колодец на участке 36-летней петербурженки. Был ли рядом с ними прораб – неизвестно. Если виновника по делу найдут, то ему грозит до 7 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU