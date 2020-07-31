Частная скорая помощь на Чугунной улице закроется до начала сентября

31 Июль 2020 2020-07-31T21:20:33+03:00

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Частная служба скорой помощи Coris все-таки переезжает из здания с Чугунной улицы, в котором теперь будет располагаться новый корпус больницы Святого Луки. Напомним, в Смольном рассказали, что заранее уведомляли клинику о необходимом выселении из-за расторжения договоров на аренду, поэтому это не должно было стать внезапным сюрпризом.

До 1 сентября деятельность Coris по старому адресу прекратится. Новое здание гендиректор клиники Лев Авербах нашел самостоятельно и не стал рассматривать четыре варианта, предложенные Смольным.

- Здание на Чугунной улицы выкупят и отремонтируют в этом году. Там появятся следующие отделения: консультационное, амбулаторно-стационарное по химиотерапии, а также медицинская реабилитация. В случае необходимости корпус переоборудуют под прием больных с коронавирусом, - отмечают в пресс-службе Смольного.

ИСТОЧНИК KP.RU