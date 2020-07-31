Семак объяснил дорогостоящую покупку Деяна Ловрена в «Зенит»
Сергей Семак назвал причину дорогостоящей покупки защитника Деяна Ловрена в «Зенит». Главный тренер сине-бело-голубых не стал скрывать, что клубу нужна была срочная замена ушедшему капитану Браниславу Ивановичу. И хорват из английского «Ливерпуля» оказался самым лучшим кандидатом на место центрального защитника.
- Деян Ловрен пришел на замену Браниславу Ивановичу. Он игрок очень хорошего уровня. Мы на него рассчитываем уже в матче с «Локомотивом». Главное, чтобы он успел получить документы на въезд, - пояснил Семак в интервью пресс-службе клуба.
Наставник «Зенита» добавил, что времени на подготовку к матчу Суперкубка против «Локоматива» практически нет. Футболисты соберутся вместе всего за несколько дней до игры, поскольку из-за коронавируса отпуск спортсменов канул в Лету.
Положительно Семак оценил и продление контрактов с возрастными, но опытными и надежными Жирковым и Кержаковым.
- Миша и Юра были очень полезны для нашей команды в минувшем сезоне, и я не сомневаюсь в том, что они помогут и в следующем сезоне. Их уровень профессионализма и игровых качеств соответствует нашему клубу однозначно, - считает главный тренер.
ИСТОЧНИК KP.RU