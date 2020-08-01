Вслед за депутатом Ковалем в СИЗО отправили его помощника по делу о взятке в 17 млн рублей
Помощник депутата ЗакСобрания Санкт-Петербурга Романа Коваля тоже отправился в СИЗО по громкому делу о получении взятки в 17 млн рублей. На Андрея Гришина завели уголовное дело по статье за посредничество, но обвинение ему не предъявили. По словам следствия, именно помощник получил остаток взятки в последний раз, 30 июля, но был пойман с поличным.
- Он попытался избежать задержания и скрыться на автомобиле, начав движение и заблокировав двери машины, однако сотрудники УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти пресекли его действия. Сам Гришин заверил, что преступление он не совершал и не сбегал, а просто готовился уехать с парковки, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Суд помощнику депутата не поверил и заключил его под стражу минимум до 29 сентября. Гришину грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет и огромный штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU