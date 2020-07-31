Депутата ЗакСа Санкт-Петербурга Романа Коваля арестовали по делу о взятке в 17 млн рублей

Депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Романа Коваля отправили в СИЗО на два месяца по громкому уголовному делу о получении взятки почти в 17 млн рублей. Следствие как раз настаивало на заключение под стражу, поскольку парламентарий при задержании пытался скрыться от сотрудников ФСБ вместе с четырьмя сумками с вещами и деньгами. Внутри было ни много ни мало 2,5 млн рублей, 1,5 тысячи долларов и 3 тысячи Евро. Вину Коваль не признает.

- Как полагает следствие, Коваль лично и через посредника Гришина получил от предпринимателя взятку за использование своих полномочий депутата ЗакСа Санкт-Петербурга, чтобы вносить и принимать поправки к проектам законов на выделение субсидий бюджетным медучреждениям, с которыми позднее компании бизнесмена, давшего взятку, заключали госконтракты, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, взятку Коваль получил как деньгами, так и дорогущим автомобилем «Ауди Q7» за 6,2 млн рублей. В итоге через посредника он обогатился на 16 911 000 рублей.

Сначала сотрудники ФСБ задержали посредника депутата – его помощника Андрея Гришина. Бизнесмен, который передавал взятку, тогда уже сотрудничал с правоохранительными органами, поэтому злоумышленника задержали с поличным. В отношении Гришина возбуждено уголовное дело по другой статье. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы, а Ковалю – от 8 до 15.

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