Погода на 1 августа в Санкт-Петербурге: Прохладно и без дождей
Вот и наступил последний месяц лета. 1 августа в Санкт-Петербурге дожди ненадолго встанут на паузу впервые за долгое время. Но ненадолго. В субботу в Северной столице ожидается пасмурная, но без осадков, погода. Однако жары ждать пока что не стоит.
- Сегодня, 1 августа, в формирование погоды в Санкт-Петербурге вмешается гребень антициклона. При переменной облачности обойдется без дождей, и солнечные лучи смогут лучше, чем накануне, прогреть воздушные массы, - рассказал ведущий синоптик «Центра Фобос» Михаил Леус.
Однако сильно температура не поднимется. В Петербурге ожидается до 18-20 градусов тепла, в Ленинградской области разброс побольше от плюс 16 до 21 градуса.
Также ожидается прохладный, сильный ветер 5-10 метров в секунду.
А вот дальше погода улучшится. Как ранее писала «КП-Петербург», в первую половину августа ожидается неплохой характер погоды. Затяжных осадков не ожидается, а дневная температура будет держаться в пределах плюс 20-25 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU