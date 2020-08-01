2020-08-01T08:56:57+03:00
Общество

Погода на 1 августа в Санкт-Петербурге: Прохладно и без дождей

Ливни взяли ненадолго паузу в Северной столице
Лилия КОЗЛОВА
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1 августа в Петербурге без дождей и до плюс 20 градусов1 августа в Петербурге без дождей и до плюс 20 градусовФото: Олег ЗОЛОТО
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Вот и наступил последний месяц лета. 1 августа в Санкт-Петербурге дожди ненадолго встанут на паузу впервые за долгое время. Но ненадолго. В субботу в Северной столице ожидается пасмурная, но без осадков, погода. Однако жары ждать пока что не стоит.

- Сегодня, 1 августа, в формирование погоды в Санкт-Петербурге вмешается гребень антициклона. При переменной облачности обойдется без дождей, и солнечные лучи смогут лучше, чем накануне, прогреть воздушные массы, - рассказал ведущий синоптик «Центра Фобос» Михаил Леус.

Однако сильно температура не поднимется. В Петербурге ожидается до 18-20 градусов тепла, в Ленинградской области разброс побольше от плюс 16 до 21 градуса.

Также ожидается прохладный, сильный ветер 5-10 метров в секунду.

А вот дальше погода улучшится. Как ранее писала «КП-Петербург», в первую половину августа ожидается неплохой характер погоды. Затяжных осадков не ожидается, а дневная температура будет держаться в пределах плюс 20-25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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