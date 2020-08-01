«Газпром Арена» вошла в топ лучших стадионов мира

1 Авг. 2020 2020-08-01T13:06:10+03:00

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Санкт-Петербургская «Газпром Арена» вошла в рейтинг самых лучших стадионов мира. В субботу, 1 августа 2020 года, консалтинговое агентство Brand Finance опубликовало новый топ. Оказалось, что домашний стадион «сине-бело-голубых» занял 11-е место в рейтинге.

- Стадион на Крестовском острове оказался выше в рейтинге «Олд Траффорда» («Манчестер Юнайтед»), «Энфилда» («Ливерпуль») и «Этихада» («Манчестер Сити»), - рассказали в пресс-службе «Зенита».

При составлении списка учитывался интерес болельщиков к посещению матчей, доход с матчей и способность становиться так называемым «12-м игроком».

Ранее «Зенит» официально представил свою новую форму на сезон 2020/21. Для домашних игр футболисты будут облачаться в синие поло, а для выездов – в серые. При этом материал для формы выбран не обычный – они сделаны из переработанного полиэстера. Для создания одного комплекта футбольной формы в среднем используется 16 переработанных пластиковых бутылок.

ИСТОЧНИК KP.RU