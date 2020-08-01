Адвокат жены рэпера назвала версии смерти Энди Картрайтера

Адвокат Марины Кохал рассказала о версиях смерти рэпера Картрайтера Фото: Артем КИЛЬКИН

Адвокат Ирина Скурту, защищающая жену расчлененного рэпера Энди Картрайтера Марину Кохал, заявила, что версии смерти музыканта могут быть разные. После заседания суда, состоявшегося 1 августа 2020 года, в Санкт-Петербурге, женщина отметила, что Энди мог скончаться по разным причинам.

- Версии смерти могут быть разные: подавился, когда ел или остановка сердца, - рассказала Скурту "КП-Петербург".

Заседание суда отложили на 72 часа, Марина будет находиться под стражей Фото: Артем КИЛЬКИН

Информация о том, что Марина признала свою вину - не правда, отметила адвокат. Она заявила, что подозреваемая категорически отрицает то, что это она убила мужа. Но и наркотиков в останках тела, о которых ранее говорила жена рэпера, обнаружено не было.

- Причина смерти пока не установлена. Экспертиза не нашла ни сильных повреждений в области головы, либо ножевых ранений, - рассказала адвокат. - Назначены еще проверки и экспертизы.

Сейчас Марина Кохал будет находиться 72 часа под стражей, пока защита собирает документы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вину не признаем»: Адвокат жены рэпера Энди Картрайтера рассказала в суде о состоянии подозреваемой

Марина Кохан подозревается в убийстве мужа (подробности)