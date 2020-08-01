«Вину не признаем»: Адвокат жены рэпера Энди Картрайтера рассказала в суде о состоянии подозреваемой

Жену рэпера Энди Картрайтера доставили в суд для избрания меры пресечения Фото: Артем КИЛЬКИН

Жену рэпера Энди Картрайтера Марину Кохан утром в субботу, 1 августа 2020 года, доставили в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга для избрания меры пресечения. Ранее 36-летняя женщина проходила по делу о смерти расчлененного музыканта как свидетель, однако теперь стала обвиняемой. Как утверждает адвокат Марины Ирина Скурту, вину она не признает.

- Вину не признаем, нет, - заявила Скурту корреспонденту "КП-Петербург".

Заседание проходит в закрытом режиме Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокомментировать то, что экспертиза не обнаружила в останках тела рэпера наркотиков, как это утверждает Марина, адвокат отказалась.

- Нормально она (Марина, прим.ред.) держится, - прокомментировала состояние подозреваемый ее адвокат.

В здание суда Марину доставили в полицейской машине. Она была в наручниках, в глазах виден испуг, на голову был натянут капюшон розовой куртки.

Марину доставили в суд в наручниках на полицеской машине. Вину она не признает Фото: Артем КИЛЬКИН

Марину Кохан задержали 31 июля после того, как экспертиза не обнаружила наркотиков в останках расчлененного Энди. Сама же супруга уверяет, что решила распилить тело мужа, когда нашла его мертвым. Якобы тот скончался от передоза наркотиков. Однако друзья музыканта и его мать уверяют, что у него бывали проблемы с алкоголем, а вот за употреблением запрещенных веществ он замечен не был.

Ранее адвокат Марины рассказала "КП-Петербург", что о похоронах говорить еще рано. Сейчас проводятся экспертизы. О захоронении останков будет сообщено позже.

Напомним, что жена рэпера сама обратилась в полицию 30 июля. Расчлененное и разложенное по пяти пакетом тело Энди было обнаружено в квартире на Невском проспекте, где они жил с женой, их 2,5 летним ребенком и мамой Марины.

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