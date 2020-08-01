2020-08-01T16:01:34+03:00
Общество

«Метрострой» приостановил строительство «коричневой» ветки

Отмечается, что на линии выявлены нарушения требования безопасности
Лилия КОЗЛОВА
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Строительство коричневой ветки метро приостановили из-за нарушенийСтроительство коричневой ветки метро приостановили из-за нарушенийФото: Александр ГЛУЗ
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В Санкт-Петербурге на Красносельско-Калининской линии метрополитена приостановлены строительные работы. Как стало известно в субботу, 1 августа 2020 года, на «коричневой» ветре были выявлены нарушения требований безопасности. В связи с этим Ростехнадзор остановил строительство.

- Инспекторы ведомства выявили технические недочеты в шахте № 845-бис. В частности, воздуховоды слишком отдалены от зоны забоя, а между рельсами путей кое-где отсутствуют электросоединители, - пишет «Мойка78».

Все работы будут продолжены после того, как «Метрострой» устранит указанные неполадки.

Ранее в Смольном рассказали о строительстве метро «Кудрово». Отмечается, что к 2025 году в одноименном городе будут жить уже более 100 тысяч человек. Развитие участка Лахтинско-Правобережной линии метро поможет значительно разгрузить транспортные потоки в районе, снизить нагрузку на дорожные магистрали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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