2020-07-16T15:07:33+03:00
Общество

В Смольном рассказали о строительстве метро «Кудрово»

К 2025 году в городе-спутнике Петербурга будут жить уже 100 тысяч человек
Петр КИБЕР
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В Смольном уверены, что строительство метро в Кудрово необходимо.В Смольном уверены, что строительство метро в Кудрово необходимо.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербургский Комитет по транспорту рассказал о строительстве станции метро «Кудрово». Несмотря на то, что город относится к Ленинградской области, живут там в основном петербуржцы. Да и метрополитен, как ни крути, фактически принадлежит городу.

- Кудрово – территория интенсивной застройки на границе Петербурга. По прогнозам к 2025 году в будут жить больше 100 тысяч человек. Развитие участка Лахтинско-Правобережной линии метро поможет значительно разгрузить транспортные потоки в районе, снизить нагрузку на дорожные магистрали, - заявил глава Комитета Кирилл Поляков.

По словам чиновника, строительство участка от «Улицы Дыбенко» до «Кудрово» позволит решить серьезную транспортную проблему, возникшую на стыке города и области.

Сейчас из Кудрово есть всего несколько выездов, на которых постоянно образуются пробки. Власти Ленобласти даже рассматривали вариант с канатной дорогой, но в итоге вопрос строительства станции метров «Кудрово» сдвинулся с места. Она должна открыться в 2025 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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