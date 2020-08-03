Андрей Аршавин стал директором

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:06:54+03:00

Теперь он возглавляет Департамент развития молодежного футбола по спортивным вопросам в «Зените»

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Андрей Аршавин пошел на повышение. Пока не на место спортивного директора, куда, вместо испанца Хавьера Рибалты, бывшего игрока прочили специалисты, но директором Андрей Сергеевич все же стал.

- Андрей Аршавин назначен директором Департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Бывшего полузащитника сине-бело-голубых и тренера детских команд зенитовской академии утвердили в новой должности 2 августа.

В руководстве клуба уже отметили, что назначение даст возможность Аршавину сосредоточится на работе с молодежью и выстраивания «пирамиды», когда детские и юношеские команды ежегодно подготавливают нескольких игроков для основы взрослого «Зенита».

А вот речи про смену Рибалты, у которого в этом году заканчивается трехлетний контракт, пока никто не ведет. Сейчас спортдиректор «Зенита» занят подбором игроков к новому сезону. Это особенно актуально, учитывая «массовый исход» футболистов в другие клубы.

ИСТОЧНИК KP.RU