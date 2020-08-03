Андрей Аршавин стал директором
Андрей Аршавин пошел на повышение. Пока не на место спортивного директора, куда, вместо испанца Хавьера Рибалты, бывшего игрока прочили специалисты, но директором Андрей Сергеевич все же стал.
- Андрей Аршавин назначен директором Департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам, - сообщает пресс-служба «Зенита».
Бывшего полузащитника сине-бело-голубых и тренера детских команд зенитовской академии утвердили в новой должности 2 августа.
В руководстве клуба уже отметили, что назначение даст возможность Аршавину сосредоточится на работе с молодежью и выстраивания «пирамиды», когда детские и юношеские команды ежегодно подготавливают нескольких игроков для основы взрослого «Зенита».
А вот речи про смену Рибалты, у которого в этом году заканчивается трехлетний контракт, пока никто не ведет. Сейчас спортдиректор «Зенита» занят подбором игроков к новому сезону. Это особенно актуально, учитывая «массовый исход» футболистов в другие клубы.
ИСТОЧНИК KP.RU