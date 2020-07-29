Иванович, Шатов и Смольников покидают «Зенит»

Об уходе сразу трех игроков из петербургского «зенита» официально объявлено утром 29 июля. Слухи, ходившие и раньше, теперь подтверждены самим клубом: стан сине-бело-голубых покидают Олег Шатов, Игорь Смольников и капитан команды Бранислав Иванович.

- Бранислав Иванович покидает «Зенит». Срок действия соглашения между сине-бело-голубыми и сербским защитником подошел к концу. Спасибо, капитан! - сообщает клубная пресс-служба.

Причины уходы Ивановича официально не называются, однако, по мнению спортивных экспертов, «Зенит» не решился предложить 36-летнему ветерану новый долгосрочный контракт на существующих условиях. По некоторым данным, зарплата серба достигала 4 миллионов евро в год.

На замену сербу Ивановичу уже куплен хорват Ловрен. Он моложе (31 год) и также имеет европейский опыт - перешел в «Зенит» из «Ливерпуля». Что касается Ивановича, то ему прочат продолжение карьеры в английском «Эвертоне».

Напомним, что к «Зениту» Бранислав присоединился в 2017 году и провел в составе сине-бело-голубых 90 матчей, став двукратным чемпионом России и обладателем национального кубка.

Как и Шатов, Смольников провел в Петербурге семь лет. Новым клубом игрока стал "Краснодар". Фото: ФК "Зенит"

Вместе с Ивановичем покидают «Зенит» Игорь Смольников и Олег Шатов. Оба провели в петербургском клубе по семь лет и у обоих закончились контракты.

Игорь Смольников уже опубликовал трогательное обращение к зенитовским болельщикам, а его жена сообщила, что вместе с мужем переезжает в «Краснодар», где Игорь будет играть в одноименном клубе.

Олег Шатов также тепло попрощался с клубом и фанатами, объявив, что вся его послефутбольная жизнь будет связана с Петербургом.

- Я хочу сказать спасибо партнерам по команде, которые делали меня сильнее. Отдельно хочу поблагодарить наших болельщиков, которые гнали нас вперед, всегда были рядом. Низкий вам поклон. Для меня вы точно лучшие. Я не прощаюсь — я говорю до свидания, - приводит слова Шатова пресс-служба «Зенита».

Новый клуб Олега пока официально не объявлен, но скорее всего им станет казанский «Рубин».