Петербургский завод Nissan начинает работать с 3 августа после летнего простоя

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:07:13+03:00

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Петербургский завод компании Nissan с 3 августа возобновляет работу после летнего отпуска, об этом сообщает агентство «АВТОСТАТ». Правда, на свои места вернулся не весь персонал предприятия. Часть сотрудников была сокращена из-за снижения объемов производства.

- Это связано исключительно с переходом на односменный режим работы, - сообщала ранее пресс-служба «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус».

Всего из 2000 человек персонала уже уволено или находится в процессе сокращения 450 человек. Отметим, что по итогам первых шести месяцев 2020 года падение производства на заводе японского автоконцерна составило 35%. Причиной стала пандемия, из-за которой практически встали продажи машин, а также снижение спроса на продукцию предприятия, начавшееся еще до коронавируса.

Правда, теперь запасы дилеров поредели, рынок восстанавливается и Nissan намерен нагнать часть упущенной прибыли.

Напомним, что на петербургском заводе выпускают исключительно кроссоверы: Qashqai, X-Trail и Murano.

ИСТОЧНИК KP.RU