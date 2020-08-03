Деян Ловрен выбрал номер, под которым будет играть в «Зените»
Новичок «Зенита» хорватский защитник Деян Ловрен прилетел в Санкт-Петербург и уже успел выбрать игровой номер. Выходить на поле он будет в футболке с номером, под которым играли Юрий Вернидуб, Александр Спивак, Николас Ломбертс, Хави Гарсия и уже экс-капитан команды Бранислав Иванович.
- Новичок сине-бело-голубых будет выступать в футболке под №6, - сообщает пресс-служба «Зенита».
Сам Деян уже успел посетить фирменный магазин, где лично сделать футболку со своим номером. В коротком интервью он заявил что последние дни усиленно тренировался, поэтому готов сыграть уже в ближайшем матче за Суперкубок России против «локомотива», который состоится 7 августа.
Впрочем, решение об этом будет принимать Сергей Семак. Но к 11 августа, когда «Зенит» стартует в сезоне 2020/21 чемпионата России, защитник наверняка должен быть готов.
ИСТОЧНИК KP.RU